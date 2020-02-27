Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri” İdlib şehidi bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri” İdlib şehidi bugün son ...

İHA

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri” İdlib şehidi bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı okuyanları duygulandırdı.
Samsun’un Alaçam ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na getirilecek. Burada yapılacak karşılama töreninin ardından ikindi namazını müteakip, Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı, FikriVahide oğlu İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 26 Şubat’ta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz bugün Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

Baba olmaya hazırlanıyordu, çocuğuna kıyafet aldı
Baba olmaya hazırlanan şehit Şükrü Elibol, yeni doğacak çocuğuna hediyeler almış. Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol’un eşi Özlem Elibol, çocuklarının kıyafetlerini paylaştığı fotoğrafa, “Babasının kızımıza hediyeleri” notuyla paylaşmış.
Şehit Elibol’un doğacak kızlarına Zeynep ismini verecekleri, alınan kıyafetlerin üzerinde de yazıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans şoförlerinin zamanla yarışı
YEREL HABERLER Ambulans şoförlerinin zamanla yarışı
Yakakent’te yangın
YEREL HABERLER Yakakent’te yangın
DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü
 Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER  Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun’a şehit ateşi düştü
Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi hizmette
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi hizmette
Camideyken evi yandı
YEREL HABERLER Camideyken evi yandı
Bursa'dan Bafra'ya uzanan lezzet zinciri Köfteci Yusuf’ta müşteriler 'misafir' gibi karşılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'dan Bafra'ya uzanan lezzet zinciri Köfteci ...
483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER 'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Ertuğrul Sağlam: Allah´tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Allah´tan başka hiçbir güç bizi bu ...
Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama
Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama
OKA-SAMÜ iş birliği
YEREL HABERLER OKA-SAMÜ iş birliği
Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan: "İŞKUR'suz iş yapmayın"
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler ...
Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan’dan önce şampiyon olabiliriz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 ...
Samkart’ta teknoloji dönemi
YEREL HABERLER Samkart’ta teknoloji dönemi
İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
“Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri yapılacak
YEREL HABERLER “Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri ...
Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' açıklaması “Logodan Atatürk’ün çıkarılması söz konusu değil"
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' ...
(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte ...
KBB doktorunun şüpheli ölümü
YEREL HABERLER KBB doktorunun şüpheli ölümü
İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı
YEREL HABERLER İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği ...
19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs Belediyesinden yeni otopark alanları
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X