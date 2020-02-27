Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri” İdlib şehidi bugün son yolculuğuna uğurlanacak

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Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na getirilecek. Burada yapılacak karşılama töreninin ardından ikindi namazını müteakip, Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı, FikriVahide oğlu İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 26 Şubat’ta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz bugün Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.



Baba olmaya hazırlanıyordu, çocuğuna kıyafet aldı

Baba olmaya hazırlanan şehit Şükrü Elibol, yeni doğacak çocuğuna hediyeler almış. Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol’un eşi Özlem Elibol, çocuklarının kıyafetlerini paylaştığı fotoğrafa, “Babasının kızımıza hediyeleri” notuyla paylaşmış.

Şehit Elibol’un doğacak kızlarına Zeynep ismini verecekleri, alınan kıyafetlerin üzerinde de yazıyor.

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