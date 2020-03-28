Samsun'da eğitim telekonferansla devam ediyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında okullara 30 Nisan’a kadar ara verilmesi sonrasında Samsun'da birçok okulda öğretmenler telekonferans uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle eğitime devam etmeye başladı.

Okullarda öğretime ara verildi ancak Samsun’da birçok öğretmen uzaktan eğitimle öğrencilerine ders veriyor. Telekonferans uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle buluşan öğretmenler günlük bir iki saatlerini ayırarak kimi zaman ders kimi zaman sohbet ve etkinlikler yapıyor. Öğrencileri okumaya teşvik etmelerinin yanı sıra evde sıkılmalarının önüne geçiyorlar. Korona virüsünün eğitime engel olmadığını gösteriyorlar.



Kayseri’den Samsun’daki öğrencilerine ders

Tekkeköy İlkokulu’nda 4. sınıf öğretmeni olan Sema Kaygısız Birol, okullara verilen aranın ardından gittiği memleketi Kayseri’den Samsun’daki öğrencilerine ulaşıyor. Öğrencileriyle yaptıkları bu uygulamayı anlatan Birol, “Sınıfımda 25 öğrencim var. Bunlardan 20’siyle aktif olarak internette eğitim yapıyoruz. Okullara ara verilmesiyle öğrencilerim EBA üzerinden eğitimlerine devam ettiler. Ama evde bunaldıklarını fark ettik. Mesajlaşma uygulamalarından zaten sürekli ile görüşüyorduk. Böyle bir uygulama olduğunu fark edince denedik ve çocukların da çok hoşuna gitti. Etkinlik yapıyoruz. Öğrencilerimle birbirimize meydan okumalar yapıyoruz. Mesela ‘ben bugün 5 sayfa kitap okudum, kim okuyacak diyorum'. Bu gibi etkinlikler yapmaya başladık. Bir 40 dakika ders saati ve etkinliğimiz oluyor. Biraz sohbete vakit ayırıyoruz. Günlük 1 2 saatimiz böyle devam ediyor. Ben şu anda Kayseri’de ailemin yanındayım ama aklım yüreğim Samsun’da öğrencilerimle beraber” dedi.



Online okuma saati

Canik ilçesindeki Fatih Temiz İlkokulu’nda 2. sınıf öğretmeni olan Ali Çatalkaya, her gün öğrencileriyle 1 saatini online okuma saati olarak değerlendiriyor. Yaptıkları okuma saatinden bahseden Çatalkaya, “Sınıfımda 34 öğrencim var. 2829 öğrencim aktif olarak katılıyor. Sınıfımızla hafta içi her gün uzaktan eğitime destek olmak amacıyla 13.00 ile 14.00 saatleri arasında online olarak okuma saati yapıyoruz. Sınıfımızda da uyguladığımız okuma saati etkinliğini evde kaldığımız bugünlerde online olarak yapıyoruz. Okuduğumuz kitapla ilgili sorular sorup cevaplıyoruz. Cuma günü kitabımızı bitirdikten sonra da bir uygulama vasıtasıyla değerlendirme çalışmasını yapıyoruz” diye konuştu.



Veli toplantısı bile yapıyor

Bafra ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu’nda 1. sınıf öğretmeni olan İbrahim Yılmaz ise internet üzerinden veli toplantısı bile gerçekleştiriyor. Öğrenci ve velileri ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Yılmaz, “Telefonda ders yapıyoruz. Normal derslerimizi işliyoruz. Velilerle toplantı yapıyorum. Çocuklara ödevler veriyorum hatta değerlendirmesini yapıyoruz. 25 öğrencim var. Günde 2 saat yapıyoruz. Hemen hemen hepsi katılıyor” şeklinde konuştu.

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