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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum’da belediyenin atıl arazisi 'tarım okulu' oldu

İHA

Atakum’da belediyenin atıl arazisi 'tarım okulu' oldu

Atakum Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve besicileri uygulamalı şekilde bilgilendirmek için Taflan bölgesindeki atıl tarım arazisini Yem Bitkisi Deneme Sahası’na dönüştürdü.
Nisan sonunda ekimi yapılan yoncaya alternatif yem bitkisi ‘korunga’, ilk yapraklarını gösterdi. Bitkinin gelişim sürecini sahada takip eden ziraat mühendisleri; korungaya ilgi duyan, tanımak isteyen çiftçi ve besicileri sahaya bekliyor. Talep edenlere, mühendisler tarafından arazi ziyareti eşliğinde bilgilendirme yapılacak. İlk kez üretime açılan deneme sahası tarım okulu olacak.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin öncülüğünde ilçenin köyden mahalleye dönüşen kırsal bölgelerinde yaşayan yurttaşları kalkındırma amacıyla kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atakumlu çiftçi ve besicileri bilgilendirmek ve teşvik etmek için yoncaya alternatif yem bitkisi yetiştirmeye başladı. Taflan’da belediyeye ait 5 bin 500 metrekare büyüklüğündeki atıl tarım arazisi, ‘korunga’ adlı alternatif yem bitkisinin denenmesi için ilk defa tarımsal üretime açıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisleri, Atakumlu çiftçi ve besicileri susuz ortamda yetişebilen, protein değeri yüksek korunga hakkında saha gezileri eşliğinde bilgilendirecek. Yıllardır atıl halde bekleyen arazi, ilçenin kırsal kalkınması için tarım okuluna dönüştürüldü. Nisan sonunda taban gübresi serilerek ekim yapılan arazide korungalar ilk yapraklarını gösterdi. Yem Bitkisi Deneme Sahası’nı yakından takip eden belediye ekipleri, haziran ayı ile birlikte araziyi yabani otlardan temizlemek için harekete geçti. Ziraat mühendislerinin gözetiminde saha çalışmalarını sürdüren tarımsal üretim ekipleri, yabani otları mekanik yöntemle araziden uzaklaştırdı.

Çiftçi ve besicilere sahada bilgilendirme
İlçedeki yetiştiricilerin hayvanlarını beslemek için genelde yonca ekimi yaptığını belirten Atakum Belediyesi’nin ziraat mühendisleri, korunganın yoncaya göre daha avantajlı bir bitki olduğunu belirtti. Çiftçilerin korungayı bol yağışlı Karadeniz ikliminde yılda 56 kez biçebileceğini ve dönüm başına yaklaşık 22 balya ürün alabileceklerini kaydeden mühendisler, “Oluşturduğumuz Yem Bitkisi Deneme Sahası’nı bir eğitim alanı olarak kullanacağız. Korunga hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Atakumlu üreticilerimiz bizle temasa geçebilir. Sahamızda gruplar halinde bilgilendirme faaliyetlerimiz olacak. Bu bitki hakkında öğrenmek istedikleri tüm ayrıntıları bize sorabilir, arazideki uygulamayı yerinde incelemek için talepte bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Taşlı ve susuz arazilerde dahi yüksek verim
Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları, modern tarım yöntemleri ve nitelikli ürünlere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten mühendisler şunları kaydetti:
“Korunga, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan kırsal nüfus için çok önemli bir yem bitkisi. Her şeyden önce yetişme döneminde sulamaya ihtiyaç duymuyor. Hiçbir bitkinin yetişmediği verimsiz, taşlı ve meyilli arazilerin değerlendirilmesi için kıymetli bir ürün. Protein yönünden zenginliği nedeniyle hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli bir yem türü olarak kullanılıyor. Bitkideki protein oranı yüzde 12 ila 16 civarında. Korunganın çiçekleri, arılar için bal özü ve polen kaynağı oluyor. Hasadı yapıldıktan sonra hayvanlar tarafından yeşil ya da kuru ot şeklinde tüketilebiliyor.”

Tek ekimle yılda 56 kez ürün alınabiliyor
Korunganın tohumlarının dahi hayvan yemi olarak kullanılabildiğinin altını çizen ziraat mühendisleri, “Bitkinin kazık şeklindeki kök sistemi, ekildiği toprağı derinlere kadar işliyor ve ıslah ediyor. Korunga sonrası aynı arazide kültür bitkileri yetiştirebilmek için elverişli bir ortam, nitelikli bir tohum yatağı oluşuyor. Bir dönümlük alan için yaklaşık 10 kilogramlık tohum kullanımı yeterli oluyor. Karadeniz gibi yağışın bol olduğu iklim bölgelerinde aynı yıl içerisinde yaklaşık 5 kez kesim yapılabiliyor. Her kesimde de bin metrekarelik alandan ortalama 2022 balya ürün elde ediliyor. 5 bin 500 metrekarelik deneme sahamızda bir yıl içerisinde yaklaşık 700 balya korunga hasadı yapmayı hedefliyoruz. Bu bitkiye ilgi duyan, tanımak isteyen tüm Atakumlu çiftçilere bize ulaşmaları için çağrıda bulunuyoruz. Tarıma çok elverişli olmayan arazilerini dahi korunga ile kıymetli hale getirebilirler. Talep eden tüm çiftçilerimiz, besicilerimizle sahada bir araya gelip bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz” bilgilerini verdi.

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