Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.(62) idaresindeki 55 AUU 75 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Dudu A.(21) yaralandı. Yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.