Fındık bahçesinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir kişi fındık ağaçlarını sulamak için gittiği bahçede ölmüş halde bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Tahsin Gülaçtı, fındık ağaçlarını sulamak için bahçeye gitti. Yaşlı adamın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Tahsin Gülaçtı'nın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Gülaçtı'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.