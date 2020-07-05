Silahlı saldırıda kazara vuruldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da iki girip arasındaki kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yoldan geçen 25 yaşındaki S.K. kurşunun kazara sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.