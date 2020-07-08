İlkadım'da can dostları için yeni yuva Demirtaş: “Sokakları paylaştığımız dostlarımızla hayatı da paylaşabiliriz”

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü başlattığı uygulama ile sokağa terk edilen evcil hayvanları yeni yuvalarına kavuşturuyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler can dostlar için yeni bir projeye imza atıyor. Sokak hayvanlarının beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak devam ederken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından başlatılan proje ile sokağa terk edilen evcil hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor. İlkadım Belediyesi'ne başvurarak talepte bulunan vatandaşlar sahip edindirme projesi ile hayvan sahibi olabilirken özellikle yavru hayvanlar da yeni bir yuva sahibi oluyorlar.



“Sokakları paylaştığımız dostlarımızla hayatı da paylaşabiliriz”

Sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için birçok hizmeti sürdürdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sokakları paylaştığımız dostlarımıza gereken saygı ve sevgiyi göstererek onlarla hayatı da paylaşabiliriz. Başlattığımız proje ile sokağa bırakılmış evcil hayvanlar başta olmak üzere özellikle yavru kedi ve köpekleri talepte bulunan vatandaşlarımızla buluşturarak yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. İlçemiz genelinde sokak hayvanlarının beslenmesinden bakımına birçok hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Vicdan ve şefkat ile yaklaşıldığında en güzel dostlarımız olan hayvanlarımızı sahiplendirmek hem onlar hem de sahiplenen vatandaşlarımız için bir mutluluk vesilesi haline geliyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın belediyemize başvurmaları yeterli olacaktır. Gereken araştırma sonucunda uygun görülen talepleri değerlendirerek evcil hayvanlarımızın sahiplendirme işlemini gerçekleştiriyoruz” dedi.

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