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SAMDOD'dan birlik-beraberlik mesajı Düğün sektöründen korona sonrası birlik mesajı

İHA

SAMDOD'dan birlik-beraberlik mesajı Düğün sektöründen korona sonrası birlik mesajı

– Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Derneği (SAMDOD) tarafından düzenlenen buluşmada sektörde birlikberaberlik mesajı verildi.
Düzenlenen buluşmaya düğün salonları, organizasyon firmaları, gelinlik firmaları, fotoğrafçılar, yemek fabrikaları ve seslendirme firmalarından temsilciler katıldı. Buluşmada korona virüsü pandemisinde birlik ve beraberliğin öneminin daha iyi anlaşıldığı ve sektördeki sorunların çözümü noktasında da daha iyi sonuçlar alındığı vurgulandı.
SAMDOD Başkanı Aykut Çepni, “Bizler biliyoruz ki bir araya gelmek bugün için bir başlangıçtır. Bugünden sonra bir arada durabilmek ise ilerlemedir ama birlikte çalışmak en büyük başarıdır. Bu nedenle bugün bir araya geldik. Yarın bir arada duracağız ve gelecekte birlikte çalışacak, işimizi seven ve emek veren insanlar olarak manevi hazzı yaşayarak, ticari olarak faaliyet gösterip başarılı olacağız. Bu birlikteliği ve buna bağlı başarıyı sağlamak için çıktığımız bu yolda amacımız düzenli olarak bir kartopu yumağı gibi büyümek ve birlik olmanın gücünü derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda paylaşmaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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