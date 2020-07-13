18 yaşındaki genç denizde boğuldu

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan 3 arkadaş yüzmek için Sansun'a geldi. 18 yaşındaki Erencan Özer dün yüzerken denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Erencan Özer, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde saat 04.30 sıralarında hayatını kaybetti. Erencan Özer'in babasının Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.