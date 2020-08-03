Garnizon Komutanı Üstün'den şehit ailelerine mektup

Samsun Garnizon Komutanı ve Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün şehit ailelerine anlamlı bir mektup gönderdi.

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün'ün imzasını taşıyan mektup, kurban bayramı nedeniyle ziyaret edilen ailelere Samsun Garnizonu’nda görevli subay ve astsubaylar tarafından bizzat evlerinde hediyeleri ile birlikte teslim edildi.

Garnizon Komutanı Üstün’ün Kurban Bayramı nedeniyle şehit ailelerine yazdığı mektuplardan bir tanesi de Samsun Garnizon Komutanlığı Garnizonu’nda görevli Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Nacak tarafından evinde ziyaret edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı'ya (84) takdim edildi.

Tüm şehit ailelerine subay ve astsubaylar tarafından ulaştırılan mektupta aileye hitaben şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bağımsızlığı, kutsal vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimiz uğruna; en değerli varlığı olan canını, vatan ve millet için seve seve feda etmekten çekinmeden bayrağımıza kanının rengini, ayyıldızına yüreğinin aydınlığını vererek şehitlik mertebesine ulaşan ölümsüz kahramanımız; İs.Tkns.Kd.Üstçvş. İlhan Hamlı'nın siz değerli aile bireylerinin, Kurban Bayramı’nı Türk Silahlı Kuvvetleri ve şahsım adına en içten duygularla kutlar, şehidimizi minnet duygularımızla anar, sizlere sağlıklı ve mutlu günler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı bayramlarda ve anneler günü gibi özel günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri adına komutanlar tarafından kendilerine gönderilen bu tür mektupların manevi değerinin çok yüksek olduğunu, o mektupların şehit oğullarının ve kendilerinin unutulmadığının belgesi olduğunu ifade etti. Şehit annesi Bedriye Hamlı, "Bir şehit annesi olarak bayramlarda evimize misafir olan her üniformalı askerimizi oğluma benzetiyor, onda oğlumun kokusunu arıyorum. Subay ve astsubaylar tarafından bayramlarda şehit ailelerine ulaştırılan komutanların aileye özel mektubunun bizdeki manevi değeri çok büyük. Çünkü o mektuplar şehitlerimizin unutulmadığının birer belgesidir. Şehitlerimizi ve bizleri unutmayan herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varlar” dedi.

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