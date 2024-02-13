Ladik'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı

Jandarma personeli, eğitime katılan annelere konuyla ilgili broşür de dağıttı.

Ladik 80. Yıl Ortaokulu toplantı salonundaki eğitimde, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilebilmesi için annelerin duyarlılığının önem taşıdığı belirtildi.

Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı personeli tarafından proje kapsamında Salur Mahallesi'nde eğitim düzenlendi.

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