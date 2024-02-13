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        Ladik'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara yönelik, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:39
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        Ladik'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara yönelik, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı personeli tarafından proje kapsamında Salur Mahallesi'nde eğitim düzenlendi.

        Ladik 80. Yıl Ortaokulu toplantı salonundaki eğitimde, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilebilmesi için annelerin duyarlılığının önem taşıdığı belirtildi.

        Jandarma personeli, eğitime katılan annelere konuyla ilgili broşür de dağıttı.

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