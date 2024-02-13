EMITT'te 19 Mayıs ilçesinin yöresel ürünleri tanıtıldı

Bu kapsamda Samsun Valiliği tarafından oluşturulan Gastronomi Stantı'nda salep ile Engiz Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve ürütilen yöresel ürünlerin tanıtımını yapıldı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuarda 19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

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