Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Havza ve Alaçam ilçe jandarma personelinden destek alarak uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, alınan istihbari bilgiler neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Ozon'un da katıldığı aramalarda 986 kök Hint keneviri, 54 kilo 800 gram kubar esrar, 26 kenevir tohumu, bir uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-08-06 18:38:52



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