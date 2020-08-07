Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak sahiplerine ‘uzlaşma’ daveti Kılıç: "Islah çalışması ilçenin sel sorununu sona erdirecek"

İHA

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin istimlak çalışmaları için hak sahiplerine uzlaşma daveti yapıldığını söyledi.

Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak sahiplerine ‘uzlaşma’ daveti Kılıç: "Islah çalışması ilçenin sel sorununu sona erdirecek"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin istimlak çalışmaları için hak sahiplerine uzlaşma daveti yapıldığını söyledi.
Samsun'un Terme ilçesinde sel kabusunun önüne geçmek için atılan en önemli adımlar arasında yer alan Terme Çayı Islah Projesi için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

10 milyonluk ödenek hazır
Daha önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı protokolle Terme Çayı Islah Projesi için bakanlık 5 milyonluk ödenek ayrıldı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir meclisten 5 milyonluk kredi yetkisi aldı.

Uzlaşma daveti
Islah projesinin ilçe için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Artık sel sorununa köklü çözüm getireceğiz. Geçtiğimiz yıl üst üste yaşanan iki sel felaketi sonrası yaptığımız girişimlerle şehir merkezinde ırmak genişliğini 80 metreye çıkarmak için ıslah çalışmaları projesini onaylattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı protokolle istimlak çalışması için 10 milyonluk ilk ödenek ayrıldı. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz istimlak edilecek bölgedeki hak sahiplerini uzlaşmaya davet etti. Eğer uzlaşma sağlanamazsa kamulaştırma davaları açılarak, istimlak işlemi mahkemeler tarafından yapılacak" dedi.

“Bu proje bir zaruret, kimse zarar görmeyecek”
Terme Çayı Islah Projesi'nin ilçe için bir mecburiyet ve zaruret olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçede hiçbir hemşehrimizin zarar görmesini istemiyoruz. Ancak ilçemizin geleceği için bu proje ihtiyaçtan çok bir zaruret. O yüzden hak sahipleri ile uzlaşma yoluna giderek istimlak çalışmalarını sonlandırmak istiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, mahkeme yoluyla kamulaştırmalar yapılacak. 80 metrelik ıslah çalışması böylece ilçenin sel sorununu sona erdirecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı
YEREL HABERLER Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı
Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
YEREL HABERLER Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
Banyoda asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Banyoda asılı halde ölü bulundu
Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ‘kalpten’ hayatını kaybetti”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ...
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
YEREL HABERLER OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak" Bafra'da çok yönlü Kovid-19 denetimi
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık ...
Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
YEREL HABERLER Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız ...
Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 düştü Geçen sene ağustos ayında yüzde 71,6 olan doluluk oranı bu sene aynı ayda yüzde 69,6’ya geriledi
YEREL HABERLER Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 ...
Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe ...
Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan ...
Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine yetişemiyor
YEREL HABERLER Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine ...
Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak kalitede oyuncular almak”
YEREL HABERLER Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak ...
Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 ...
Samsun'da koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüs denetimleri
Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X