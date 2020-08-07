Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin istimlak çalışmaları için hak sahiplerine uzlaşma daveti yapıldığını söyledi.

Samsun'un Terme ilçesinde sel kabusunun önüne geçmek için atılan en önemli adımlar arasında yer alan Terme Çayı Islah Projesi için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



10 milyonluk ödenek hazır

Daha önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı protokolle Terme Çayı Islah Projesi için bakanlık 5 milyonluk ödenek ayrıldı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir meclisten 5 milyonluk kredi yetkisi aldı.



Uzlaşma daveti

Islah projesinin ilçe için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Artık sel sorununa köklü çözüm getireceğiz. Geçtiğimiz yıl üst üste yaşanan iki sel felaketi sonrası yaptığımız girişimlerle şehir merkezinde ırmak genişliğini 80 metreye çıkarmak için ıslah çalışmaları projesini onaylattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı protokolle istimlak çalışması için 10 milyonluk ilk ödenek ayrıldı. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz istimlak edilecek bölgedeki hak sahiplerini uzlaşmaya davet etti. Eğer uzlaşma sağlanamazsa kamulaştırma davaları açılarak, istimlak işlemi mahkemeler tarafından yapılacak" dedi.



“Bu proje bir zaruret, kimse zarar görmeyecek”

Terme Çayı Islah Projesi'nin ilçe için bir mecburiyet ve zaruret olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçede hiçbir hemşehrimizin zarar görmesini istemiyoruz. Ancak ilçemizin geleceği için bu proje ihtiyaçtan çok bir zaruret. O yüzden hak sahipleri ile uzlaşma yoluna giderek istimlak çalışmalarını sonlandırmak istiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, mahkeme yoluyla kamulaştırmalar yapılacak. 80 metrelik ıslah çalışması böylece ilçenin sel sorununu sona erdirecek" diye konuştu.

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