Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

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