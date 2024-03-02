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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:05
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Samsun ekibi, ligde geride kalan 27 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alarak topladığı 33 puanla haftaya 11. sırada girdi.

        Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Emre Kılınç, RAMS Başakşehir maç kadrosunda yer almıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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