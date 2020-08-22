İki üniversite Samsun için tek yürek Rektör Aydın’dan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hayırlı olsun ziyareti

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın beraberindeki heyetle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 14 Ağustos 2020 tarihinde 2020/411 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar dileyen Rektör Aydın, Samsun'a ve ülkeye hizmet etme noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile "İki üniversite Samsun için tek yürek" düşüncesiyle işbirliği içinde olmak istediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, yeni dönemde iş birliği içinde olarak üniversitelerin kalite seviyesini daha da yükseğe çıkararak şehrin, bölgenin ve ülkenin büyüyüp gelişmesine de hep birlikte büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek Prof. Dr. Aydın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Ziyarette Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ve Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.