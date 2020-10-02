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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılara sazlı sözlü moral günü

İHA

Yaşlılara sazlı sözlü moral günü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine müzikli eğlence programı düzenlendi. Pandemi ve karantina kurallarının ön planda tutularak hazırlanan programda huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Müzik eşliğinde eğlenen huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler de verildi. Keyifli bir gün geçiren yaşlıların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
Pandemi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılamadığı programda huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşatıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün, "Başkanımız pandemi kuralları dolayısıyla bugün burada değil ama sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarını yolladı. Hazırladığımız programda olduğu gibi her gününüzün böyle canlı, huzurlu ve enerji dolu geçmesi tek amacımız. Tüm imkanlarımız ile her zaman yanınızdayız. Gerek huzurevi bünyesinde gerekse evde yaşlı bakım birimleri olarak Samsun genelinde 2 bin 500 yaşlı vatandaşımıza; sağlık, bakım ve temizlik hizmeti veriliyor” dedi.

"Unutulmamak çok güzel"
Hazırlanan programda gönüllerince eğlenerek farklı bir gün geçirdiklerini söyleyen huzurevi sakinlerinden Alaattin Özbalıkçı, "10 senedir burada kalıyorum. Bizleri hiçbir zaman unutmayan hatırlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Unutulmamak gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle biz yaşlılar için unutulmamak daha da anlamlı" ifadelerini kullandı.

Sevgiyi saygıyı burada gördüm
6 senedir huzurevinde yaşadığını anlatan Resmiye Sağır ise, "Burayı anlatmak için inanın burada yaşamak lazım. Allah yapanlardan razı olsun. Yemeğimiz ayağımıza geliyor, temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor, sağlığımız ise her zaman ön planda tutuluyor. Mutlu ve huzurlu olabilmemiz için her türlü imkan var. 77 yaşındayım. Burada kalmaya başladığım zamanlarda yaşadığımı anladım. Burada saygıyı, sevgiyi gördüm. Kanser hastalığı geçirdim. Tedavim için herkes seferber oldu. Bize bu imkanı verenlerden ve buradaki personelden Allah razı olsun" dedi.

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