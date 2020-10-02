Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

İHA

Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

Samsun’un Bafra ilçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal'ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ataman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OKA’dan OSB’lere 23 milyon lira destek
YEREL HABERLER OKA’dan OSB’lere 23 milyon lira destek
Türkiye'nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda anahtar teslimi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda ...
Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
Çarşamba Belediyesi’nden uzaktan eğitime tam destek
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi’nden uzaktan eğitime tam destek
Bıçaklı saldırıda kendisi için değil, öldürülen köpeği için şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda kendisi için değil, öldürülen ...
Atakum Belediyesi’nden minik öğrencilere özel ‘sağlık atölyesi’
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden minik öğrencilere özel ‘sağlık ...
Samsun'da 206 okula “Okulum Temiz Belgesi”
YEREL HABERLER Samsun'da 206 okula “Okulum Temiz Belgesi”
Samsun’da peyzaj alanlarında verimli sulama dönemi
YEREL HABERLER Samsun’da peyzaj alanlarında verimli sulama dönemi
İdrar kaçırma tedavisi için geç kalmayın
YEREL HABERLER İdrar kaçırma tedavisi için geç kalmayın
Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakla yaralayan kadın, serbest
YEREL HABERLER Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakla yaralayan ...
Yaşlılara sazlı sözlü moral günü
YEREL HABERLER Yaşlılara sazlı sözlü moral günü
Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi
Kocasını bıçaklayan genç kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Kocasını bıçaklayan genç kadına adli kontrol
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli ...
Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
YEREL HABERLER Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
SAMDOB’dan “Güz Türküleri” konseri
YEREL HABERLER SAMDOB’dan “Güz Türküleri” konseri
Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyede
YEREL HABERLER Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyede
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 3 kişi adliyeye ...
Samsun’da jandarmadan başarılı çalışmalar
YEREL HABERLER Samsun’da jandarmadan başarılı çalışmalar
Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında
YEREL HABERLER Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör ...
Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında
YEREL HABERLER Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör ...
Damadı evini yakan kayınvalide: "Korkumdan evime gelemiyorum"
YEREL HABERLER Damadı evini yakan kayınvalide: "Korkumdan evime ...
Samsun’da konaklama tesislerine HES koduyla girilecek
YEREL HABERLER Samsun’da konaklama tesislerine HES koduyla girilecek
Samsun’da yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80
YEREL HABERLER Samsun’da yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X