19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü

Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğüne yaşlı ve engelliler için asansör yapılıyor.

19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, “Göreve başlar başlamaz, eksikliğini fark ettiğimiz durum olarak müftülüğümüze asansör kazandırmak için kollarımızı sıvadık ve icraata başlamış olduk. Uzun yıllar müftülük binamıza hasret kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın müftülüğümüze çıkamadığı ve zorluk çektiğini, özelliklede hac seminerlerinde kardeşlerimizin müftülük binamıza çıkmasında sıkıntılar yaşanıyordu. İlk faaliyetimiz buradaki eksikliğin giderilerek bir asansör yaptırmak oldu. Uzun yıllar müftülük binamıza hasret kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın müftülüğümüze çıkamadığı ve zorluk çektiğini, özelliklede hac seminerlerinde kardeşlerimizin müftülük binamıza çıkmasında sıkıntılar yaşanıyordu. İlk faaliyetimiz buradaki eksikliğin giderilerek bir asansör yaptırmak oldu. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 180 bin TL’ye mal olacak asansör, 19 Mayıs Müftülük Binası dışarısından kanun ve yönetmeliğe uygun yapılacak. Bize desteği olan tüm kardeşlerimizden hayır ve güzel işlerde rabbim beraber çalışmayı nasip eylesin” dedi.

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