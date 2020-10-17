Başkan Demirtaş: “Çözüm odaklı hizmet uyguluyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sorunlarını dinlediklerini, imkanları ölçüsünde çözüm odaklı hizmet uyguladıklarını söyledi.

"Belediye Mahallemizde" isimli hizmet çadırı ile vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yeni başlattığımız uygulama ile Muhtarlık İşleri, Temizlik ve Fen İşleri ekiplerinde oluşan arkadaşlarımız kent merkezinde uzak mahallelerimizin sorunlarını birinci ağızdan mahalle muhtarlarımızla ile yüz yüze görüşerek sıkıntıları yerinde tespit ediyorlar. Yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm odaklı hizmeti uyguluyoruz. Kentin sağlıklı büyüyebilmesi için doğru kararlar almamız gerekiyor. Bu doğru kararları almak için sürekli sahada olmamız gerekiyor, günün yarısı sahadayız, özellikle hizmet bakımından eksik olan mahallelerde pozitif ayrımcılık yaparak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımızın gönlüne girerek, çalışmalarımızla onların yaşam kalitelerini yükselterek ve hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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