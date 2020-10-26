Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D., A.Ç. ve M.G.'yi esrarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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