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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katarakt ameliyatıyla tek gözünü kaybetmekten kurtuldu

İHA

Katarakt ameliyatıyla tek gözünü kaybetmekten kurtuldu

– Yaşadığı sağlık sorunları ile birlikte tek gözünde görme sorunu yaşayan ve diğer gözünde de primer açı kapanması glokomu yaşayan Fikriye Erdoğan, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan'ın yaptığı katarakt ameliyatı ile gözünü kaybetmekten kurtuldu.
Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan'a katarakt ameliyatı olmak için Sinop'tan gelen Fikriye Erdoğan, ameliyat sürecini ve sevincini dile getirdi.

Dünya penceremi açtı
Yaşadığı sağlık sorunları ile birlikte tek gözünde görme sorunu yaşayan ve diğer gözünde de Primer Açı kapanması glokomu yaşayan Sinoplu Fikriye Erdoğan, "4 yıl önce gözlerimde yaşadığım sorun nedeniyle başka bir hastanede ameliyat oldum. Fakat geçen sürede iyileşme beklerken gözlerimde sorunlar yaşamaya başladım. Ameliyat olan gözüm görmemeye başladı. Diğerinde ise bir sabah kalktım önümü göremedim. Birden dünyam karardı gibi oldu. Kimsenin yüzünü seçemez oldum. Çocuklarım beni Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan'a getirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Yaptığı başarılı ameliyat ile görmemi sağladı. Adeta dünya penceremi açtı. Doktorum Murat beye, ekibine ve hastane personeline teşekkür ediyorum" dedi.

“Körlüğe kadar gidebilir”
Fikriye Erdoğan'ın yaşadığı görme sorunu ve ameliyat süreci hakkında bilgi veren Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan ise, "Fikriye hanım bize geldiğinde gözlerinde görememe sorunu vardı. Yaptığımız muayene sonrası primer açı kapanması glokomu geçirdiğini ve göz tansiyonuna bağlı olarak görememe problemi vardı. Primer açı kapanması glokomu önemli körlük nedenlerinden biridir. Glokom nedeniyle körlük gelişen hastaların yarısında açı kapanması glokomu vardır. Hastalığın erken teşhisine ve tedavilere görme yeniden sağlanmaktadır. Yaşlılık hastalığı olarak da bilinen katarakt ise göz sağlığının yanı sıra yaşam kalitesini de ciddi bir şekilde etkilemektedir. Çift görme, görünüşte bulanıklık, gece görüş açısının bozulması gibi işaretlerle kendisini belli ederek zamanla gözde görme yetisinin azalmasına sebep olmaktadır. Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Ameliyatta FAKO denilen güvenli bir yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntem halk arasında lazer yöntemi olarak da bilinir. Bazı kişiler acı duyacaklarından endişe eder ancak ağrısız bir ameliyattır. Dikiş ya da iğne yoktur. Bu sağlık sorunu yaşayanların mutlaka geç kalmadan tedavilerini yaptırmalıdır. Yoksa körlüğe kadar giden bir sağlık sorunu yaşayabilirler. Fikriye hanımda bundan sonra glokom atağı yaşamayacak. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

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