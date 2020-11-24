'Sen Çok Yaşa Öğretmenim' Terme Belediyesi'nden anlamlı klip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sen Çok Yaşa Öğretmenim' Terme Belediyesi'nden anlamlı klip

İHA

'Sen Çok Yaşa Öğretmenim' Terme Belediyesi'nden anlamlı klip

Samsun Terme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yayınladığı duygusal klip ile büyük beğeni topladı. Filmde, pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitime, bu dönemde büyük görev üstlenen öğretmenlere ve ailelere değinildi.
Terme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere duygusal bir klip ile sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan klibin çekimleri, ilçeye bağlı Bafracalı Mahallesi’nde birleştirilmiş sınıf olarak faaliyet gösteren ilkokulda yapıldı.

Başkan Kılıç da öğretmeniyle buluştu
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da İlkokul öğretmeni Berguzar Kalkan ile birlikte klipte bir araya gelerek, "Sen çok yaşa öğretmenim" dedi.
Öğretmenlere böyle bir hediye vermek istediklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de belediye olarak öğretmenlerimize böyle bir klip hazırlayarak, onların yanında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için büyük gayret gösteren öğretmenlerimize böyle teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu ...
‘Küresel Salgının Dünya Siyasetine Etkileri’ Doç. Dr. Talha Köse: "Kovid-19 Batı’dan Uzak Doğu’ya, kuzeyden güneye olan güç dağılımına ivme kazandıracaktır”
YEREL HABERLER ‘Küresel Salgının Dünya Siyasetine Etkileri’ Doç. Dr. ...
Samsun'da cinayetle ilgili 9 şüpheliye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da cinayetle ilgili 9 şüpheliye adli kontrol
Korona virüsü temaslısı bankaya girmeye çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Korona virüsü temaslısı bankaya girmeye çalışırken ...
Şehit olan öğretmenlerin portresine çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
YEREL HABERLER Şehit olan öğretmenlerin portresine çizen polis, ...
OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici ...
Samsun'da cinayet şüphelileri ile ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da cinayet şüphelileri ile ilgili 9 kişi ...
Önce dijital dünya sonra korona vurdu Çiçekçilerde buruk Öğretmenler Günü mesaisi
YEREL HABERLER Önce dijital dünya sonra korona vurdu Çiçekçilerde ...
Kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğleri yayınlandı
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma destekleri hibe programı tebliğleri ...
Parkta bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Parkta bıçaklı saldırıda yaralandı
Vezirköprü´nün simgesi yassı semaverin son ustası
YEREL HABERLER Vezirköprü´nün simgesi yassı semaverin son ustası
Salgında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar
YEREL HABERLER Salgında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi ...
Pamuk adlı köpeğin tüfekle vurulup, patilerinin kesildiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Pamuk adlı köpeğin tüfekle vurulup, patilerinin ...
Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha ...
Ön bacakları kesilmiş köpekle ilgili 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ön bacakları kesilmiş köpekle ilgili 3 gözaltı
Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı
Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
YEREL HABERLER Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan ...
Başkan Sandıkçı: “Son vaka görülene kadar yanlarındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Son vaka görülene kadar ...
Rektör Ünal: “Türk kültür ve mirasını koruyup ileriki kuşaklara aktarmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Türk kültür ve mirasını koruyup ileriki ...
İlkadım Belediyesi’nden korona hastalarına yaşam desteği
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden korona hastalarına yaşam ...
Başkan Demir: “2021 SASKİ’nin yatırım yılı”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “2021 SASKİ’nin yatırım yılı”
Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam Bin 535 TL olan B sınıfı sürücü kursu taban ücreti bin 720 TL oldu
YEREL HABERLER Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam Bin 535 TL olan ...
Atakum'dan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"
YEREL HABERLER Atakum'dan karantinadaki vatandaşlara yemek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X