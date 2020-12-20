Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sofralar boş kalmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sofralar boş kalmıyor

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sofralar boş kalmıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı haftanın 6 günü huzurevi yemekhanesinde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tüm birimleriyle vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya çalışan belediye ekipleri, vatandaşların da gönüllerinde yer ediniyor. Belediyenin sıcak yemek hizmeti de vatandaşlardan beğeni topluyor.
Huzurevi yemekhanesinde steril koşullarda hazırlanan yemekler, gıda mühendisleri tarafından test edildikten sonra haftanın 6 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaşıyor. Pişen sıcacık yemekler, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların sofrasında yerini alıyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği sıcak yemek hizmeti ile sofrasının hiçbir zaman boş kalmadığını belirten Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Rukiye Erzurumlu, "Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Rahatsızlığımdan dolayı evimde yemek yapamıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Her gün aynı saatte yemeğimi getiriyorlar. Sofram hiçbir zaman boş kalmıyor. Allah getirenlerden de bu hizmetin verilmesine sebep olan herkesten razı olsun" dedi.
İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İlyas Yücel ise şunları söyledi:
“Allah belediyemizden razı olsun. 81 yaşındayım. Yaşımdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her gün yemeğimi getiriyor. Temizlik hizmetinden de yararlanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz sadece bana yemek getirmiyor. Evimi de temizlemeye geliyorlar. Sıcak yemek ve evde temizlik hizmetinden çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in gözlerinden öpüyorum. Allah yapanlardan da, vesile olanlardan da razı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ruh sağlığı hastanesindeki dehşetin şüphelisi kadın hastaneye yatırıldı
YEREL HABERLER Ruh sağlığı hastanesindeki dehşetin şüphelisi kadın ...
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs ...
Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet Bir hasta, bir başka hastayı uyurken yastıkla boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet Bir hasta, bir başka ...
Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu
YEREL HABERLER Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında ...
'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro
YEREL HABERLER 'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro
Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını ...
Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını ...
Samsun’da tır ticari taksiye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da tır ticari taksiye çarptı: 3 yaralı
Vali Dağlı’dan kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan kısıtlama denetimi
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
Samsun Eğitim-Bir-Sen’den “Beyaz Zambaklar” tepkisi
YEREL HABERLER Samsun Eğitim-Bir-Sen’den “Beyaz Zambaklar” tepkisi
Öğretmenlere pandemi sürecinde mesleki eğitim
YEREL HABERLER Öğretmenlere pandemi sürecinde mesleki eğitim
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
OMÜ tüm yönleriyle sağlık turizmini ele Aldı
YEREL HABERLER OMÜ tüm yönleriyle sağlık turizmini ele Aldı
Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı Acılı baba: "Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna ...
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü tören
YEREL HABERLER Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü ...
Samsun'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun’da hava kirliliği yüzde 20 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da hava kirliliği yüzde 20 azaldı
`Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü´ iddiası
YEREL HABERLER `Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak ...
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Önce HES kodu, sonra nikah: 'Evet'ten önce HES kodu
YEREL HABERLER Önce HES kodu, sonra nikah: 'Evet'ten önce HES kodu
Sadık Aydın korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Sadık Aydın korona virüse yenik düştü
Doktor karı-kocanın 'korona' tartışması karakolda bitti Doktor, kendisi gibi doktor olan karısının kendisine korona virüs bulaştırmak istediği ve darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Doktor karı-kocanın 'korona' tartışması karakolda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X