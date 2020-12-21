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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi pazar yerlerinde yeni önlemler aldı

İHA

Atakum Belediyesi pazar yerlerinde yeni önlemler aldı

Atakum Belediyesi, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun pazar yerleri ile ilgili aldığı kararları uygulamaya başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yeni tedbirleri sahada inceledi.
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelindeki pazar yerlerini, Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları doğrultusunda yeniden düzenledi. Çok sayıda vatandaşın sebze ve meyve alışverişi yapmak için bir araya geldiği pazar yerlerinde yolun iki yönüne kurulan tezgahlar tek sıraya düşürüldü, yan yana kurulan tezgahlar arasındaki mesafeler genişletildi. Tezgahların karşısında kalan boş alanda bariyerlerle önlem alan ekipler, halkın rahatça hareket edebileceği yürüyüş bölgesi oluşturdu. Pazar yerinin giriş ve çıkışlarının yanı sıra satış bölümlerinde de devriye görevi yapan Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, esnaf ve müşterilere maskelerini takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği yönünde uyarılar yaptı. Tek sıra tezgah uygulaması ile pazar yerleri daha geniş bir alana yayıldı, vatandaşların alışveriş sırasında sosyal mesafeye uygun hareket edebilecekleri geniş sahalar oluşturuldu. Müşteri yoğunluğunun oluştuğu tezgahlarda esnaf ve vatandaşlar zabıta ekiplerince uyarıldı.

“Zor günleri geride bırakabilmek için herkes kurallara uymalı”
Başkan Cemil Deveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral, zabıta müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi’ndeki pazar yerinde gerçekleştirdiği düzenleme ve denetimleri yerinde inceledi. Ömürevleri’nden giriş yaptığı pazar yerinde saha ziyaretini Türkİş bölgesine kadar sürdüren Başkan Deveci, esnaf ve vatandaşları da dinledi. Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar arasında esnafların tezgahlarından çıkan atıkları poşetlerde biriktirme zorunluluğu bulunduğunu belirten Başkan Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm pazar yerlerinde dezenfeksiyon işlemi uyguladığını hatırlattı.
Yaklaşık 10 aydır devam eden korona virüsü salgını nedeniyle Atakum’un yanı sıra Samsun ve tüm Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Deveci, “İl Hıfzıssıhha Kurulumuz salgının hızını yavaşlatmak için önemli kararlar alıyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu kararları sahada uyguluyor ve devamlılığının sağlanması için aralıksız şekilde çalışıyoruz. Pazar yerleri çok sayıda yurttaşımızın bir araya geldiği kalabalık mekanlar. Bu nedenle kuralların pazarlarda eksiksiz şekilde uygulanması çok önemli. Zor günleri geride bırakabilmek için bu kurallara herkesin uyması gerekiyor. Atakumlular, salgın etkileri altında geçirdiğimiz 10 ayda eşsiz bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışmanın bundan sonra da süreceğine inanıyorum. Tüm hemşehrilerimin maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz şekilde uymasını rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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