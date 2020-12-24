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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabetlilerden parmak acıtmayan sensör talebi

İHA

Diyabetlilerden parmak acıtmayan sensör talebi

Karadeniz Diyabet Derneği Başkanı, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Kan şekeri takibinde parmakları acımadan kan şekeri bakılabilen sensör adlı cihazlara kolay erişilebilecek yasal düzenlemelerin yapılması ve geri ödeme listesine girebilmesi tip 1 diyabetlilerin en çok talep ettiği konudur” dedi.
Karadeniz Diyabet Derneği tarafından diyabet konusunda tedavi, farkındalık, sosyal yaşam ve gelişmeleri değerlendirildiği 2020 yılı diyabetlilerin gözüyle diyabet raporu yayınlandı. Raporda pandemi sürecinin diyabetlilere etkileri de değerlendirildi.
Derneğin Başkanı Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ raporun içeriğiyle ilgili, “Bu yıl ülkemiz için korona virüsü salgını, depremler, yangınlar ve can kaybı yaşadığımız sellerle can acıtıcı bir yıl oldu. Ülkemizi yasa boğan bu felaketler elbette her yurttaşımızda olduğu gibi diyabetlilerin vicdanında ve morallerinde derin yaralar açtı. Stresten ve kaygılardan en çok etkilenen hastalıklardan biri olan diyabetlinin gerek tedavisinde, gerekse hastalığının seyrinde pek çok olumsuzluklara neden oldu. Bu konuda pek çok diyabetli, herhangi bir sosyal destek alamadı, gelişmeleri zamana bıraktı” diye konuştu.
Diyabet raporunda pandemide hekim ve ilaca ulaşmada sıkıntı yaşanmadığı belirtilerek, “Diyabet tedavisi için ilaç, sağlık hizmetleri önceki yıllara göre daha iyi düzeydedir. Salgın sırasında evden çıkamadığımız dönem hariç; diyabetlinin hekime ve ilaca ulaşmasından sıkıntısı olmamıştır. Günümüzde diyabet tedavisinde uygulanan modern ilaçlar diyabet tedavisini optimum düzeyde sağlamakta ve tedavi hedeflerine ulaşmakta sıkıntı çekilmemektedir” denildi.
Raporda diyabetlilerin taleplerini ileten M. Emin Dinççağ, “Evde diyabetlinin kendi kendini takibi ve kan şekeri ölçümü konusunda sosyal güvenlik kurumunun şeker ölçüm striplerini karşılaması tedavi hedeflerine ulaşmada olumlu bir yaklaşımdır. Sürdürülmesini talep ediyoruz. Tip 1 diyabetlilerin kan şekeri takibinde parmakları acımadan kan şekeri bakabildikleri sensör adı verilen yeni teknoloji cihazlara kolay erişilebilecek yasal düzenlemelerin yapılması ve geri ödeme listesine girebilmesi 2020 yılında tip 1 diyabetlilerin en çok talep ettiği konudur” şeklinde konuştu.
İnsilin firmalarının eğitici personelinin azaltılmaması gerektiğini belirten Başkan Dinççağ, “Özellikle insülin pazarlayan firmaların, insülin uygulamalarını hastalara anlatan İnsülin Kalem Eğiticileri’nin sayısının azaltılmamasını diliyoruz. Zira insülin uygulamaları konusunda eğitici elemana ihtiyaç vardır ve tedavi hedeflerine ulaşabilmede daha çok eğitim ve daha çok eleman görevlendirilmelidir. Hastanelerdeki diyabet hemşireleri bu hizmete yetişememektedir” ifadelerini kullandı.
Diyabet hastaları için tedavi poliklinikleri isteyen Dinççağ, “Kırsal alanda diyabet tedavisi ve takibi konusunda halk sağlığı hemşireleri görevlendirilmelidir. Diyabet hastaları için takip ve tedavi poliklinikleri açılmalıdır. Diyabetik ayak hastaları için hiperbarik oksijen tedavisi merkezleri ülkemizin her bölgesinde açılmalıdır. Diyabet, diyabet tedavisi ve farkındalığı için televizyonlardan kamu spotu yayınlanmasının faydaları aşikardır bu uygulamaların sürdürülmesini diliyoruz. Diyabet konusunda çok önemli faydaları olduğuna inandığımız diyabet derneklerine destek olunmasını ve maddi, manevi katkı sağlanmasını talep ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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