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Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı

DHA

Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı


Tayfur KARA/AYVACIK (Samsun), (DHA) SAMSUN'da T.K.'ya (55) ait köy evinin penceresinden içeri giren iki hırsız, yatak odasında gizlenmiş 8 bin TL para ve ziynet eşyalarını çaldı. Polisin takibi sonucu kimlikleri belirlenen K.T. (22) ve A.Ü. (23) yakalanarak gözaltına alındı. 
Olay, 8 Şubat günü sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. T.K. isimli kadın, yatak odasına gizlediği 8 bin TL ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin K.T. ve A.Ü. olduğunu belirledi. 
'PİŞMANIZ' DEDİLER, TUTUKLANDILAR
Olaydan yaklaşık iki hafta sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, polise verdikleri ifadesinde pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. ve A.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince ele geçirilen çalıntı malzemeler ise T.K.'ya teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Tayfur KARA
2021-02-22 22:52:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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