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Esnaflar "Gelir Kaybı ve Kira Desteği" hakkında bilgilendirildi Samsun'da 3 bin 500 esnaf kira desteğine hala başvurmadı

İHA

Esnaflar "Gelir Kaybı ve Kira Desteği" hakkında bilgilendirildi Samsun'da 3 bin 500 esnaf kira desteğine hala başvurmadı

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Gelir kaybı ve kira desteği başvurusu yapmayan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bu süre 31 Mart tarihine kadar uzatılmasına rağmen halen 3 bin 500 civarında esnafımız müracaatta bulunmadı" dedi.
Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hacı Eyüp Güleri ziyaret ederek oda başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "Gelir Kaybı ve Kira Desteği" başvuruları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Turpçu, "Bakanlığımız, yeni tip korona virüsü salgınından etkilenen esnafımıza yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlamaya devam ediyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteği için halen başvuru yapmayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi ve tacirlerimiz için bu sürenin 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Gelir kaybı ve kira desteği başvurusu yapmayan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bu süre 31 Mart tarihine kadar uzatılmasına rağmen halen 3 bin 500 civarında esnafımız müracaatta bulunmadı. Bakanlığımız bir yandan başvuruda bulunan esnafımıza yönelik değerlendirilmeleri yaparak ödemeleri gerçekleştirmekte. Bir yandan da yeni başvuruları almaya devam etmektedir. Bu kapsamda destek ödemelerinden faydalanmak isteyen esnafımıza 31 Mart tarihine kadar eDevlet üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Oda başkanlarımız bu konuda size büyük görev düşüyor. Onun için gerek yüz yüze, gerek mesaj göndermek suretiyle başvuruda bulunmayan esnaflarımıza ulaşarak başvurularını yapmalarını sağlamanızı sizlerden hassaten rica ediyorum" diye konuştu.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hacı Eyüp Güler ise, "Esnaflarımızın gelir kaybı ve kira desteği fırsatından faydalanabilmeleri için son başvuru tarihine kadar mutlaka başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu kapsamda eDevlet üzerinden başvuru yapmakta sıkıntı yaşayan esnafımıza odalarımızın başvuru esnasında yardımcı olmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

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