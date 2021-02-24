Olimpik yüzme havuzunun deposundan muslukları çaldılar

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nun deposundan 10 musluk bataryası çalındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunun depo kısmına giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, burada 10 adet takılı musluk bataryasını yerinden sökerek çaldı. Olayla polise haber verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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