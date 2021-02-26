Jandarmadan anonslu korona virüs uyarısı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri kırsal mahallelerde anons yaparak vatandaşları korana virüse karşı uyarıyor.

Kırsal mahallerde denetimlerine hız veren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma aracından "Korona virüs vakalarında artış yaşanmaktadır. Lütfen bu konuda maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edin. İzolasyon sürecinde olanlar evinizden çıkmayın. Misafir kabul etmeyin, karantina kurallarına uyalım" şeklinde uyarılarda bulunuyor. Jandarma ekipleri mahalle sakinleri ile konuşarak da korana virüse karşı bilgilendirme yapıyor.

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