Samsun Valisi: “Kısıtlamada muafiyetlerin istismar edilmesine izin verilmeyecek"

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, markete gitmek, çiftçi kayıt belgesine sahip olmak ve benzeri nedenlerle sağlanan muafiyetlerin istismar edilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Korona virüsün Samsun genelindeki son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü Kovid19 Değerlendirme Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, markete gitmek, çiftçi kayıt belgesine sahip olmak vb. nedenlerle sağlanan muafiyetlerin istismar edilmesine müsaade edilmeyeceğini ve denetimlerin tavizsiz sürdürüleceğini özellikle bir kez daha vurgulayarak, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Dağlı, "Eşdost, akraba, hasta ve taziye vb. ziyaretleri bir süre daha erteleyelim, cenazelerde 30 kişi sınırının aşılmamasına dikkat edelim. İlimizde yaşanan artışın önüne geçerek, yeniden örnek iller arasına girebilmek için tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum" dedi.

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