Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3)

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ADLİ KONTROLE İTİRAZ

Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-06 00:05:41



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