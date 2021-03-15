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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi

İHA

Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi

Yerel yönetimler sisteminde Türkiye’nin en başarılı belediyesi olmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerine liderlik eğitimleri verilecek. 5 haftalık eğitimler sonucunda belediye yöneticilerinin davranışsal değişiklikleri ölçülerek, etkinlik ve verimlilik analizleri çıkarılacak.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve bir akademi iş birliği ile hazırlanan “Yönetici ve Liderlik Eğitimi”, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimlere, aralarında daire başkanlarının da bulunduğu 124 belediye bürokratı katılacak.
Yönetici ve Liderlik Eğitimi açılış programına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, halka hizmet eden kurumlarda çalışan yönetici ve personellerin iş verimliliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Eğitimin gerek medeniyetin gerekse inanç sisteminin ana teması olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “Bizim buradaki amacımız, eksiklik ve ihtiyaçlarımızı belirleyip gidererek, Büyükşehir Belediyesi’ni tüm birimleriyle daha sistematik ve kurumsal yapıya kavuşturmaktır. Bu eğitimlerin en büyük hedefi ve özelliği, personellerimizin kendisini, yeteneğini keşfetmesini sağlamaktır. Bu nedenle tek bir çalışanımızın eğitim ihtiyacı olsa, onu mutlaka vereceğiz” dedi.
Lideri, akılları enerjiye dönüştürmeyi başaran kişi olarak tanımlayan Başkan Mustafa Demir, “Genel sekreter ve yardımcılarıyla birlikte 28 üst düzey yöneticimiz ile 4 bin 600 çalışanımız var. SASKİ ve SAMULAŞ’ı çıkarsak 3 bin personelimizi sizlerin liderliğinde sevk ve idare ediyoruz. Mesai saatlerinde çalışanlarımızın görev alanlarındaki verimliliklerini ölçüyoruz. Liderlik dediğimiz şey de çalışanlarımızın duygu dünyalarını enerjiye dönüştüren kişidir. Ne kadar motive olur, ne kadar çok çalışırsak, insanlarımızın duygu dünyasına hizmetlerimizle katkı verirsek o kadar başarılı oluruz“ diye konuştu.
2 yıl öncesine göre personellerde enerji, sinerji ve verimliliğin artığını ifade eden Başkan Demir, “2 yıl öncesine göre daha iyi durumdayız. Bunun neticelerini de almaya başladık. Belediyemizin şehir dışında dikkat çeker hale geldiğini görüyoruz. Daha da iyi olacağız. Birisi bir şey yapıyorsa, biz ondan daha iyisini kesinlikle yaparız. Bir kere her birimiz buna inanacağız. Çalışanlarımız, Türkiye’deki emsallerinden daha iyi olmak zorunda. İnşallah başarabilirsek, Türkiye yerel yönetimler sistemine, sürecine, yoluna yeni bir soluk aldıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu açılış programında Başkanlık Teknik Ofisi kuracaklarını da açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, eğitime katılan tüm yöneticilere başarılar diledi.

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