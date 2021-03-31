Samsun'da 2 kardeş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şüpheli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile birlikte Ü.Ç. (46), kardeşi R.Ç. (38) ile A.S.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.Ç. ve kardeşi R.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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