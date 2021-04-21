Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “İftar ve sahur arasında 3 litre su tüketilmeli” “Bazı diş macunlarındaki (SLS) maddesi ağız kuruluğuna yol açıyor” “Geçen Ramazan ayına göre daha hareketliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “İftar ve sahur arasında 3 litre su tüketilmeli” “Bazı diş macunlarındaki (SLS) maddesi ağız kuruluğuna yol açıyor” “Geçen Ramazan ayına göre daha hareketliyiz”

İHA

Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “İftar ve sahur arasında 3 litre su tüketilmeli” “Bazı diş macunlarındaki (SLS) maddesi ağız kuruluğuna yol açıyor” “Geçen Ramazan ayına göre daha hareketliyiz”

– Samsun Dişhekimleri Odası (SDO) Başkanı Dt. Alper Dilek, oruçluyken ağız kuruluğu ve ağız kokusunun önüne geçmek için su kaybının önlenmesini, iftar ile sahur arasında çaykahve yerine süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerektiğini söyledi.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme şekli değişti. Bazı vatandaşlar açlığa bağlı olarak ağız kokusu ve ağız kuruluğu hissi yaşamaya başladı. Bu 2 sorun maske kullanımıyla birlikte birçok kişide mide bulantısına da neden olurken, Dt. Alper Dilek, ağız kokusu ve kuruluğunun önüne geçebilecek yöntemler hakkında açıklamada bulundu.

“İftar ve sahur arasında 3 litre su tüketilmeli”
Ağız kokusu ve kuruluğuna neden olan etmenleri açıklayan Dt. Alper Dilek, “Ramazan ayı ile birlikte yeme saatleri ve yeme alışkanlıklarımızla ilgili değişiklikler oldu. Uzun süre açlık ve yorgunluk nedeniyle maalesef iftarda karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeye kayıyoruz. Bu da genel sağlığımızı ve ağız sağlımızı etkiliyor. Bunların sonucu olarak oruç tutarken ağız kurluğu ve ağız kokusu meydana gelebiliyor. Bunu önlemenin ipuçları var. İlk olarak su kaybını engellememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de özellikle iftar ve sahur arasında bol su tüketmek gerekiyor. 3 litreye kadar su tüketmemiz gerekiyor. Mutlak suretle sahura kalkmak gerekiyor. Tek öğün ile geçmemek gerekiyor. Gün içerisinde ağızdaki tükürük oranının azalması bizim istemediğimiz bir durum. O da ağız kokusuna sebep olabiliyor. Açlık nedeniyle mide asit oranı da artıyor. Bu da insanların ağzında kötü bir tat ve kokuya sebebiyet verebilir. İftardan sonra bol miktarda çay ve kahve tüketimi, asitli içecekler tüketimi de su kaybına sebep olabilir. Bunların tüketiminin en aza indirmek gerekir. İçeceklerin yanı sıra tuzlu, baharatlı yiyecekler, karbonhidrat ve şeker bazlı yiyecekler su kaybına sebep olur” dedi.

“Bazı diş macunlarındaki (SLS) maddesi ağız kuruluğuna yol açıyor”
Şu anda kullanılan diş macunlarından bazılarında sodyum lauryl sülfat (SLS) maddesinin etkisine değinen Alper Dilek, “İftarda sebze ağırlıklı beslenmek, lifli besinler kullanmak ertesi gün için daha iyi olacaktır. Mide asidinin artmamasına sebep olacaktır. Her iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerekiyor. Diş ipi de mutlaka şart. Ayrıca dil üzeri de temizlenmeli. Bunun için ağız gargaraları kullanılabilir. Yalnız bazı gargaralar alkol bazlı. Alkol bazlı gargaraları önermiyorum. Onlar da ağız kuruluğuna neden olabilir. Gargarası olmayanlar tuzlu su ile ağızlarını çalkalayabilirler. Bazı insanlarda sabit ve hareketli protezler var. Bunlar mutlaka temizlenmeli. Çünkü ertesi gün ağız kokusuna neden olabilir. Şu anda kullanılan macunların çoğunda sodyum lauryl sülfat denen bir madde var. Bu da ağız kuruluğuna sebep olabiliyor. Dolayısıyla dişleri fırçaladıktan sonra bol miktarda suyla temizlemek gerekir. İftar ve sahur arasında peynir ve diğer süt ürünleri tarzı şeyler yemek sizleri ertesi gün için rahat ettirecektir. Bunlar ağız kokusunun ve kuruluğunun önüne geçecektir” diye konuştu.

“Geçen Ramazan ayına göre daha hareketliyiz”
İşlerinin geçen seneye oranla daha da arttığını ifade eden Başkan Dilek, “Kovid19 başlangıcındaki sürede bizler ve kamu görevlileri çalışmıyorduk. Bakanlık ve birliğin belirttiği kriterlerde olan acil vakalara baktık. Zaten kamudaki diş hekimlerinin çoğu da filyasyonda görevlendirildiler. Dolayısıyla ağız ve diş merkezlerinde hasta kabulünde bir aksaklık yaşandı. Geçen sene Ramazan’dan sonra hastaların birikmesiyle özeldeki yük iyice arttı. Geçen yaz çok sayıda hasta talebiyle karşılaştık. Bu kasımaralıktaki 2. dalgada azaldı. Yeni yılla birlikte tekrar hasta yoğunluğu ile karşı karşıyayız. Ramazan başlamasıyla bizim sektörde azalma olur. Ama bu sene salgınla beraber azalma yok. Kamunun az hizmet vermesi vatandaşların özele gelmesine sebep oldu. Bu dönemde beslenme kaynaklı ağız ve diş problemleri de yaşanmaya başladı. Bu sorunları özelde çözmeye çalışıyorlar. Şu anda diğer Ramazan aylarına göre daha hareketliyiz” şeklinde konuştu.

“Filyasyondaki arkadaşların mali açıdan zarar gördü”
Filyasyon ekiplerinde çalışan diş hekimlerinin döner sermaye alamadıkları için gelir seviyelerinin düştüğünü belirten Dilek, şunları söyledi:
“Kamudaki meslektaşlarımızın filyasyonda çalışması döner sermaye anlamında birtakım kayıplara neden oldu. Gelir seviyeleri yarı yarıya düştü. Samsun vaka sayısında zirvede bulunuyor. Bu dönemde filyasyon ekipleri çok efor sarf etti. Mali açıdan büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu olumsuzlukları bakanlığa da bildiriyoruz. İnşallah taleplerimiz karşılaşır. Bundan sonra ağız ve diş sağlığı merkezlerinde nasıl bir performans uygulaması olur, onun da bakanlık tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bu bizim için test oldu. Artık önceki gibi hasta aralığının 15 dakika değil, biraz daha arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 2 hasta arasındaki bekleme süresinin artması gerekiyor. Bu da arkadaşlarımızın döner sermeye performansını etkileyecektir. Ya döner sermaye performans sisteminin kaldırılması ya da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı Alev topuna dönen ağaç, süs havuzundan çöp kovası ile su alınarak söndürüldü
YEREL HABERLER Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı Alev topuna dönen ağaç, ...
FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
Başkan Demir: “Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık” “Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye’deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda ...
Samsun’da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 yılda 20 bin arttı
YEREL HABERLER Samsun’da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 yılda 20 ...
Vali Dağlı: “Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var” “İlçelere baktığımızda Terme ve Çarşamba’da vakalar çoğunlukta” Belediyelerden aşı için hizmet
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif ...
Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor
YEREL HABERLER Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor
Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına alınan yabancıya adli kontrol
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına ...
Eşini öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca tutuklandı
İlkadım'dan "Güneş enerjili şarjbank" projesi
YEREL HABERLER İlkadım'dan "Güneş enerjili şarjbank" projesi
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde yükseliyor Samsun’un Terme ilçesinde vaka sayısı 100 binde binli rakamlara ulaştı
YEREL HABERLER Samsun genelinde vaka sayısı düşerken ilçesinde ...
Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu
Atakum'da 23 Nisan programı Atakum’da 23 Nisan yine balkonlarda kutlanacak
YEREL HABERLER Atakum'da 23 Nisan programı Atakum’da 23 Nisan yine ...
İstanbul polisinin uyuşturucudan aradığı Mısırlı Samsun'da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul polisinin uyuşturucudan aradığı Mısırlı ...
'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak
YEREL HABERLER 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 ...
FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun ...
EMŞAV'dan 1420 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER EMŞAV'dan 1420 aileye gıda yardımı
“Hemşirelik yönetimi korona salgınında daha da önem kazandı” Yönetici hemşireler deneyimlerini paylaştı
YEREL HABERLER “Hemşirelik yönetimi korona salgınında daha da önem ...
Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 3 şahıs ...
TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper Lig yarışı kızıştı
YEREL HABERLER TFF 1. Lig’in en az yenilen takımı Samsunspor Süper ...
3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza MYO’
YEREL HABERLER 3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri ‘Havza ...
Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
YEREL HABERLER Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural
Çarşambaspor'da kritik süreç
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da kritik süreç