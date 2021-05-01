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TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ankaraspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Samsunspor, sahasında Ankaraspor'u 31 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.
25. dakikada Nadir'in pasında topla buluşan Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 10
30. dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlarla buluşturan Nadir'in golü hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi.
49. dakikada Ankaraspor'un kazandığı kornerde Bodul'un şutu filelerle buluştu. 11
57. dakikada kaleci Mathias'ın elinde kaçırdığı topu Yalçın boş kaleye gönderdi.
64. dakikada Samsunspor'un baskısında bir kez çizgiden çıkan bir kez de direkten dönen topu Veli filelere yolladı. 21
73. dakikada İlyas'ın sağ kanattan ortasına Yasin şık bir dokunuş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 31


Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Mehmet Akıncık xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Erkam Reşmen xx (Erhan dk. 84 x), Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Dja Djedje x (Ferhat dk. 72 x), Savicevic x (Gökhan Alsan dk. 72 x), Guido Koçer x (İlyas dk. 57 xx), Gökhan Karadeniz x (Couruer dk. 84 x), Yasin Öztekin xxx, Nadir Çiftçi x
Yedekler: Furkan, Emirhan, Boli,
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Ankaraspor: Mejias Osioro x, Ali Ülgen x, Gökhan Akhan x, Madimu x (Levent dk. 68 x), Mahmut Akan x, Bodul xx (Olatunbosun dk. 78 x), Barış Zeren xx, Umar x (Mehmet Başkan dk. 60 x), Samed Kaya x (Batuhan dk. 78 x), Erdem Çetinkaya x, Pedersen xx
Yedekler: Berk, Tevfik, Mete, Fatih, Hacı, Ali Rıza
Teknik Sorumlu: Mehmet Ak
Goller: Yasin (dk. 25 ve 73), Veli (dk. 64) (Samsunspor), Bodul (dk. 49) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Guido, Nadir, Savicevic, Djedje (Samsunspor), Umar, Ali Ülgen (Ankaraspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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