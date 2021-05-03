Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir sitenin bahçesinde site sakini aynı sitenin görevlisini bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde site sakini M.F.İ.(44) site görevlisi F.A 'yı (25) omzundan bıçakladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.F.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.