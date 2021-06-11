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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ‘Türk somonu’ hasadı

İHA

Samsun’da ‘Türk somonu’ hasadı

Samsun’un Yakakent ilçesinde denizlerde yüzer ağ kafeslerde yetiştirilen "Türk somonu" hasadının sonuna gelindi.
Bafra ilçesi Derbent Barajı’nda 500600 gram ağırlığa kadar yetiştirilip sonrasında kasım, aralık aylarında denize canlı olarak alınan ve burada 56 ay süreyle yetiştirilip 3,54 kilo ağırlığa ulaşan ve vatandaşlar tarafından “Türk somonu” olarak adlandırılan büyük alabalığın hasadı tamamlandı. Yakakent’te özel bir firmaya ait tesisin Türk somonu hasadına Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan, teknik elemanlar ve yetiştiriciler katıldı.

12 bin 569 ton üretim
İl Müdürü İbrahim Sağlam burada yaptığı konuşmada, “Samsun ilimizde su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi almış toplam 36 (otuz altı) adet tesis bulunmaktadır. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik üretiminin önemli bölümünü Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz’de üretim yapan tesislerimiz oluşturmaktadır. İlimiz su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi 16 bin 990 ton yıl olup, 11 bin 233 ton/yıl alabalık, 5 bin 688 ton/yıl levrek üretimine olanak verebilmektedir. Derbent Baraj Gölü’nde 14 adet, Yakakent ilçesinde Karadeniz’de 11 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. 2020 yılında bu iki su rezervinde ağ kafeslerde 8 bin 261 bin ton alabalık üretimi gerçekleşmiştir. 2020 yılında 5 bin 911 ton iri alabalık (1,25 kg ve üstü) üretimi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında toplam su ürünleri yetiştiriciliği fiili üretimimiz 12 bin 569 ton olarak gerçekleşmiştir. (Levrek+alabalık)” dedi.
Derbent Baraj Gölü’nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğini, büyük bir kısmının ise ortalama 500600 gram ağırlığa ulaşınca Yakakent ilçesinde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak nakledildiğini, denizde 3,54 kg ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütüldüğünü belirten Sağlam, “1,25 kg ve üzeri büyütülen alabalıklar Karadeniz somonu ve Türk somonu olarak adlandırılmakta ve genellikle ihraç edilmektedir. Karadeniz yapısı itibarıyla (sıcaklık ve diğer kimyasal içerik) bu alabalık türünün yetiştiriciliğine çok uygun olup, uygun dönemlerde (ekimkasım ayından mayıs ayı sonuna kadar) denize alınan balıklar çok hızlı büyüme kaydedebilmekte ve lezzeti itibarı ile tercih edilmektedir. Bu nedenle son yıllarda özellikle Japonya ve Rusya’dan Karadeniz somonuna talepler artmıştır. Son yıllarda Japonya’dan gelen talepler üzerine tesislerimiz, planlamalarını bu yeni taleplere göre revize ederek, iri alabalık üretimlerini artırmaya karar vermişlerdir. 2021 yılında iri alabalık üretiminin 7 bin ton civarında olması beklenmektedir. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilmekte olup, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşmaktadır. İri alabalıkların et renk kalitesinin Japon piyasasına göre tutturulabilmesi için balıklar Türk Gıda Kodeksi’ne uygun renk pigmenti içeren yemlerle beslenmekte ve ihracata sunulmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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