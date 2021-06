Türk savaş sanatları Çarşamba’da anlatıldı

Çarşamba Belediyesi tarafından Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda “Tarihi Türk Savaş Sanatları Tanıtım Programı” gerçekleştirildi.

Çarşamba ilçesinde Türk savaş sanatlarında önemli bir yere sahip geleneksel okçuluk kültürünün tarihi ve ok kullanımı hakkında bilgilerin aktarıldığı etkinliğe Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, mülki ve idari amirler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen ve Savunma Sanatları Ustası Emin Boztepe, TRT Belgesel Sanatları Program Sunucu Nehar Eren, Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Mehmet Fatih Tan, Doğal Yaşam Gezgini Cemil Ceylan ve Savunma Sanatları Eğitmeni Mehmet Caner Tatlıcı’nın kendi alanlarında yaptıkları sunumlar sonrasında ok atışı yapıldı. Farklı metot ve ok çeşitlerinin aktarıldığı programda okçuluk kültürünün tarihinde önemli noktalar programa katılım sağlayanlarla paylaşıldı.

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan’ın da ok atışı yaptığı etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ata sporumuzu gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirerek okçuluğu ilçemizde geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun yanında ilçemizde gelecek aylarda çeşitli etkinliklerle ve festivallerle gençlerimize farklı bir gün yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşma yapan İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise “Geleneksel sporlarımıza bu şekilde sahip çıkılması güzel bir olay. Çarşamba Belediyemizin bu ve buna benzer alanlarda etkinlikler yapacağını düşünüyorum. Etkinlikte emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ile birlikte son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.