Kaynak: “Gençleri nitelikli projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz”

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, “Üniversite olarak bölgemizde umut vadeden projelerin bilimsel altyapısını oluşturarak, kariyer yolculuğunda olan genç kardeşlerimizi bu nitelikli projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEP) tarafından Kariyer Günleri paneli düzenlendi. Çevrimiçi platform üzerinden düzenlenen panelin moderatörlüğünü Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak üstlendi. Üniversite hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Selahattin Kaynak,

“Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen panelimizde alanlarında değerli isimleri bir araya getirdik. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlamaları konusunda onlara destek olan merkezimizin faaliyetleri, kariyer hedefleri doğrultusunda öğrencilerimize ışık tutuyor. Şu anda bazı mesleklerin gündemde olmadığını, fakat zamanı geldiğinde bu gün halen doğmamış neslin, tercih edebilecekleri meslekler olacağına inanıyorum. Geçmişteki bazı mesleklerin de günümüzde geçerli olmadığını, dönemlerini tamamlamış olduklarını biliyoruz. Öğrencilerimizin gerek öğrenim hayatları, gerekse kariyer hedefleri doğrultusunda nitelikli projelerde yer alabilmeleri konusunda Kariyer Merkezimiz, etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerde sektör temsilcileri deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşıyor, böylelikle istihdam konusunda önünü görebilen, kariyer planlamasını nitelikli yapabilen öğrenci ve mezunlarımızın talepleri ile sektör taleplerinin aynı doğrultuda olması bizleri memnun ediyor. Üniversite olarak bölgemizde umut vadeden projelerin bilimsel altyapısını oluşturarak, kariyer yolculuğunda olan genç kardeşlerimizi bu nitelikli projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Panelin ilk konuşmacısı İŞKUR Genel Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temur, etkinlikten dolayı teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Ardından istihdam konusunda İŞKUR’un yaptığı çalışmalardan bahseden Temur, “Eğitim hayatından iş hayatına geçişte neler yapabileceğimiz sorularına yönelerek hareket ediyoruz. Mesleki yönlendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. İŞKUR olarak bütün bu yönlendirmelerin yanı sıra çeşitli aktif işgücü programlarımızda başvuranlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kampüs alanlarımızdaki yapılanmalarımızla ve iş kulüpleriyle temel yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Aral: “Savunma sanayinde nitelikli personellere ihtiyaç var”

Panelin ikinci konuğu Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, Türk savunma sanayisinin dünyada Amerika ve Çin gibi büyük ekonomilerle mücadele ettiğini belitti. Sözlerine devam eden Aral, “Ülke olarak savunma sanayine önemli bir bütçe ayrılmış durumda. Türkiye’de savunma sanayiinde büyüklü küçüklü 1500 şirket ve 70 bin çalışan var. Bu önemli bir potansiyel. Bu potansiyelde üretilen projeler için nitelikli personellere ihtiyaç var. Gençlerimize tavsiyem maaştan çok gelecek dünyada yer edinebilecekleri işlere yönelmeleridir” şeklinde konuştu.



Sofuoğlu: “Mühendislik fakültesi öğrencileri için İngilizcenin yanında bir dil daha şart”

Son olarak söz alan TUSAŞ Yurtdışı Yetenek Kazanımı Uzmanı Murat Sofuoğlu, “İş hayatına atılırken kendinizi diğer adaylardan ayıracak özelliklerinizi özgeçmişlerinizde belirtmeniz gerekiyor. Yabancı dil, özellikle İngilizce artık istihdam için şart. Hatta mühendislik fakültesi öğrencileri için İngilizcenin yanında bir dil daha olması gerekebiliyor. TUSAŞ havacılık alanında personellerine eğitim verirken aynı zamanda istihdamını sağlıyor. Mühendislik disiplinlerinin her alanından öğrencilerimize ihtiyacımız var. Çeşitli staj programlarıyla da öğrencilerimize destek oluyoruz. Staj performanslarına göre öğrencilerimizi istihdamda değerlendiriyoruz. Eğitim hayatınızda heves duyduğunuz konulara sarılın. Yabancı dil eğitimini ihmal etmeyin” dedi.

Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEP)

20 Şubat 2021 tarihinde yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruldu. Merkezin amacı; öğrenciler ve mezunların kariyer planlaması ve kişisel gelişimlerine destek olmak; yeni iş fikirleri ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar sağlamak, onlara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

Kariyer Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordineli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen, Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı uygulamalarını SAMÜ de aktif olarak öğrencilerin hizmetine sundu. Bu platformlardan öğrenciler stajlar, iş ilanları ve çeşitli etkinliklere ücretsiz ulaşma imkanına sahipler.

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