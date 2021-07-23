Samsun’da Akdeniz meyve sineği ile mücadele devam ediyor

– Samsun’da Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 100 çiftçiye 650 dekar alanda toplam bin 880 adet kitlesel yakalama amaçlı sarı tuzak dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda dağıtılan her tuzakta ortalama 20 adet Akdeniz meyve sineği yakalandı.

Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele projesi ile tarım ürünlerine zarar veren sineklerin önlenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 650 dekar alanda toplam bin 880 adet kitlesel yakalama amaçlı sarı tuzak dağıtımı 100 üreticiye dağıtıldı.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ilgili Samsun’da pandemi kısıtlaması öncesinde 2021 Mart ayına kadar 25 köyde 520 üreticiye konu hakkında eğitim verildi. Son 2 yılda Türkiye’nin birçok ili Akdeniz meyve sineği ile ilgili sıkıntı yaşarken, Samsun’da entegre mücadele çalışmaları ile hiçbir meyve ürününde ekonomik zarar görülmediği tespit edildi. Dağıtılan her tuzakta ortalama 20 adet Akdeniz meyve sineği yakalandı.

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