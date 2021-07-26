Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla firarda olan şahıs polisin takibi sonucu olaydan 10 gün sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Çamlıca Sokak'ta 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. (35) bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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