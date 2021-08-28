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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Türkiye'yi süpürüyor

İHA

Samsun Türkiye'yi süpürüyor

100 yılı aşkın süredir süpürge tohumu ve süpürge üreterek Türkiye'ye pazarlayan Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde süpürge otunun hasadı başladı.
EL süpürgesi üretiminde Türkiye'de lider konumda bulunan İncesu Mahallesi'nde tarım işçileri hasat için tarlalara girdi. Hasat işlemi tamamlanan süpürgelerin ilk olarak kabuğu soyuluyor, sonrasında ise tohumlarına ayrılıyor. Tohumları ayrılan süpürgeler boğma makinesine gidiyor. Burada sapları yapılan süpürgeler akabinde dolgu işlemine giriyor. Son olarak sık ve bir arada tutulmasını destelemek için dikim işlemine giren süpürgeler pazarlanmaya hazır hale geliyor. Vatandaşlar, geleneksel yöntemle el emeği süpürgeler üreterek farklı şehirlere gönderiyor. Süpürgelerin fiyatları ise 10 ile 20 TL arasında değişiyor.
İncesu Mahallesi’nde el süpürgesi yapan Mustafa Doğanay, "Süpürge otunun nisan ayında ekimi yapılır. Mayısın 15'inden sonra çapası başlar. Ağustos ayında ise hasat edilir. Tarlada kesimi yapıldıktan sonra traktörlere yüklenerek köyde temizleme işlemi olur. İlk olarak tohumu çıkartılır. Tohumundan yem, kavşağından mallara saman yapılır. Sonrasında ise süpürge yapma aşaması tamamlandıktan sonra satıma hazır hale gelir. Evlerde kullandığımız süpürgelerin imalatını yapıyorum. Mahallemiz komple bu işi yapıyor. Geçim kaynağımız budur. İncesu Mahallesi, Süpürgeciler Mahallesi olarak geçer" dedi.

"Gençlerin süpürge yapmaya merakı kalmadı"
Süpürgeci Şaban Yılmaz ise “Süpürgenin alım satımı yapacak kişiler, perakendecisi, toptancısı geliyor buradan alıyor. Bu süpürgenin toptan fiyatı 20 TL'dir. Diğer çeşitlerine göre 15 TL, 10 TL fiyatlarında satılıyor. 100 senedir bu köyün geçim kaynağıdır. Köy tarım arazilerinde hasat dönemi başladı. Rusya, İstanbul, Samsun ilçeleri ve diğer ilçelere gönderiyoruz. Her yere gönderiliyor. Her geçen gün ilgi azalıyor. Elektrikli süpürgeler çıktığından beridir fazla alım olmadığından fazla satamıyoruz. Kendi geçimimizi sağlayacak kadar yapıyoruz. Gençler dışarı gitmeye başladı. Fazla faaliyet yok. Köyde kalan dedelerimiz, babalarımız yapıyor. Gençlerin süpürge yapma merakı kalmadı" diye konuştu.
7'den 70’e süpürge üreten İncesu Mahallesi'nde süpürge otu hasadı devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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