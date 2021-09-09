Meral Akşener: "İktidar partisini yermiyorum" Meral Akşener Samsun’da ziyaretlerini sürdürüyor

– İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben hiçbir yerde iktidar partisini yermiyorum. Muhalefet belediyelerinin şöyle bir zorluğu var: Maalesef iktidar ayrımcı bir tavır ayrımcı bir dil kullanıyor. Keşke bunu yapmasa” dedi.

Meral Akşener, 2 günlük Samsun ziyaretinin 2. gününde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Belediye ve ilçe hakkında bilgi alan Akşener, daha sonra Samsun’daki izlenimleri hakkında açıklamalarda bulundu.



“Ben hiçbir yerde iktidar partisini yermiyorum”

Gittiği hiçbir yerde iktidar partisini veya başka bir partiyi yermediğini dile getiren Akşener, “Samsun’u biz ekonomik gelir düzeyi olarak diğer şehirlerimize göre daha iyi, özellikle ilçelerini daha ortalamanın üstünde biliriz, öyle bakarız, inanırız. Bu inancımızın doğru olmadığını gördüm. Çünkü gelir seviyesi çok düşmüş. İşsiz genç sayısında çok büyük bir artış gördüm. Çiftçinin feryadı da diğer şehirlerde olan gibi. Burada onu beklemiyordum. Özellikle besicilerin feryatları yüksekti. Esnaf kendini toparlamaya çalışıyor. Her mamulün fiyatlarının arttığını ve o yüzden sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Ben hiçbir yerde iktidar partisini yermiyorum. Başka bir partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Ziyaretlerimde dert sahibi insanlara çözüm üretebilmek için bir yol oluşturmak amaçlı” diye konuştu.



“İktidar ayrımcı bir tavır ayrımcı bir dil kullanıyor”

İktidarın muhalif belediyelere ayrımcı bir tavır ve dil kullandığını ifade eden Meral Akşener, “İlkadım Belediyesi’ni ve çalışmalarını elbette takip ediyorum. İYİ Parti’nin Millet İttifakı ile beraber aldığı belediye sayısı 3’ü belde gerisi ilçe olmak 21’di. Bazı belediye başkanlarımız genellikle AK Parti’ye dahil oldular. Dolayısıyla elimizde olan partiler tamamen ilçe belediyeleri olarak duruyor. Zaten sayımız az. Dolayısıyla takip etmek elbette görevimiz. İlkadım’da Necattin Demirtaş tecrübeli bir arkadaşımız. 2 milletvekilimiz var. Beri Yaşar ve Erhan Usta Samsun ve ilçelerde vatandaşlarımız ile ilgileniyorlar. Muhalefet belediyelerinin şöyle bir zorluğu var. Maalesef iktidar ayrımcı bir tavır ayrımcı bir dil kullanıyor. Keşke bunu yapmasa. Yani keşke hiçbir belediyeye yapmasa ama Necattin Demirtaş tecrübeli bir belediye başkanı olduğu için onun işi biraz daha kolay diye söyleyebilirim nispeten” şeklinde konuştu.



“Samsun, kurtulan değil kurtaran şehir”

Samsun ve İlkadım hakkındaki görüşlerini de beyan eden Akşener, şunları söyledi:

“Necattin Demirtaş’ın hizmetlerinden memnunum. Özellikle halka dokunan hizmetlerinden memnunun. İnşallah daha iyi olacaktır. Borç meselesini takip ediyordum. Onu da halletmişler. Türkiye’nin her bir yerinin çok önemi var ama. Samsun İlkadım ama ondan önce İlkadım. Samsun ne? Samsun kurtulan değil, kurtaran şehir. Dolayısıyla İlkadım’da ‘ilk adım’ın atıldığı yer. Elbette bizim için çok önemli. Manevi değeri açısından önemli. Cumhuriyet'in kuruluşunun, İstiklal Savaşı’nın başlayışının, özgürlüğün, hürriyetin buluşmasının ilk adımı. Burada olduğum için çok mutluyum.”

Ziyarette ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da bir sunum gerçekleştirerek, yaptıkları hizmetler ve yapacakları projeler hakkında Meral Akşener’e bilgi verdi.

Meral Akşener, ziyaretin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirmek için yanındaki heyetle birlikte belediye binasından ayrıldı.

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