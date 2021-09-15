Doğal ürünler kadınlara ek gelir oluyor

Samsun Valiliği tarafından desteklenen Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde üretilen doğal ürünler kadınlara ek gelir imkanı sağlıyor.

Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ürettikleri doğal ürünleri satarak kendilerine gelir sağlayan kadınlar, kendi ayaklarının üzerinde durma imkanı da buluyor. Samsun 6. Tarım Fuarı’nda da yerlerini alan Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Yaptıkları ürünler hakkında bilgi veren Ressam Selma Duru, “Samsun Tarım Fuarı’ndayız. Samsun Valiliği tarafından desteklenen Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte stant açtık. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan doğal ürünleri sergiliyoruz. El emeği göz nuru ürünlerimizi kadınları desteklemek amacıyla yapıp, satıyoruz. Böylece ev hanımları elde ettikleri gelirle evlerinin geçimlerine destek oluyorlar. Ben doğal kantaron yağı yapıp satıyorum. Ayrıca zeytin ağacından yapılan kolyeleri satıyorum. Kantaron yağı Osmanlı'dan beri kullanılıyor. Kılıç yaraları ve diğer cilt sorunlarında kullanılıyor. Cilt ile ilgili tüm sorunlara iyi geliyor. 105 cc’lik şişeyi 120 TL’ye satıyoruz. Vatandaşlar talep ediyor. Kazancımızın belirli bir yüzdesi kooperatifte kalıyor, diğer kısmı ile de öğrencilere burs veriyorum. Kolyeleri de zeytin ağacından ve kök boyadan yapıyoruz. Buna da iyilik, şans ve bereket kolyesi diyoruz. Kolye de doğal olduğu için kadınlar tarafından günümüzde oldukça rağbet görüyor” dedi.

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