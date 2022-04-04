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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara Ramazan hediyesi

İHA

Çocuklara Ramazan hediyesi

Samsun'da Hayata Anlam Katanlar Derneği, çocuklara Ramazan sürprizi yaptı.
Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği'nin genç gönüllüleri İlkadım Zeytinlik Mahallesi'nde sokak sokak gezerek, çocukların Ramazan ayını kutlayıp iftariyelik hediyeler verdi.
Samsun ve Gaziantep'in yanı sıra ülke sınırları dışında Tanzanya ve Mozambik'te yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atan ve on binlerce kişiye ulaşan Hayata Anlam Katanlar Derneği, hayatın her alanına dokunarak yaptığı çalışmalar ve projelerle takdir toplamaya devam ediyor.

Üniversiteli gençler çocukların yüzünü güldürdü
Kış boyunca okullarda yaptıkları mont ve bot yardımlarını Ramazan ayında erzak ve gıda yardımı olarak devam ettiren dernek, bu kez genç gönüllüleri ile sahadaydı. Çoğunluğu şehir dışından gelerek Samsun'da okuyan üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, İlkadım'ın Zeytinlik Mahallesi'nde sokak sokak gezerek, çocukların Ramazan ayını kutlayıp, iftariyelik hediyelerle yüzlerini güldürdü.

Yüzlerdeki tebessüm en büyük mutluluk
Projeyle hem şehir dışından gelen öğrencilere yardımlaşma bilinci oluşturmayı, hem de çocukların Ramazan ayında yüzlerini güldürmeyi hedefledikleri ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak hayatın her alanına güzel bir dokunuş yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün de ara sokaklardaki çocuklarımızı üniversiteli gençlerle buluşturduk. Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ve öğrenciye yardımda bulunduk. Derneğimiz gerek üyelerimiz gerekse de gönüllülerimizle özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerin ve mültecilerin yanında olmaya devam edecek. Hayatına anlam katmak için dokunduğumuz herkesin yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk. Hayatlarına bir nebze anlam katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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