Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği

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Samsun’un Bafra İlçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi desteği yapıldı.

Kurulduğu günden beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bafra Umut Derneği, ihtiyaç sahibi 255 aileye gıda desteğinde bulundu.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Ramazan ayı ve bayramı paylaşma, yardımlaşma zamanıdır. Bafra Umut Derneği'nde sürekli faaliyet içerisinde olan Sosyal marketimizde yaklaşık 350 aileye giysi ve 255 aileye gıda desteğinde bulunduk. Derneğimize destek olan gönüllü ordumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

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