Güney Koreli Samsung’un yurtdışında ön sipariş almaya başladığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold ile ilgili sorunlar gelmeye başladı.

Cihazın katlanabilir ekranıyla ilgili yaşanan ilk sorunlar, teknoloji yayını The Verge’ün yanısıra CNBC ve Bloomberg gibi kuruluşların editörlerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görsellerle ortaya çıktı.

Bloomberg’ün uygulama ve cihaz editörü Mark Gurman, “İncelemesini yaptığım Galaxy Fold’un ekranı ilk iki gün içinde bozuldu ve tamamen kullanılamaz duruma geldi” derken, CNBC’nin editörü Steve Kovach ise bir günlük kullanımının ardından cihazın ekranının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

The Verge de test için kullandıkları Galaxy Fold'un bir günün ardından erkanının bozulduğunu belirtti. Gelen ilk ciddi tepkiler arasında, ekranında çizik oluşması, katlama/menteşe bölgesinde yaşanan sıkıntılar, ekranın yarısının veya tamamının bozulup, cihazın çalışamaz hale gelmesi, sorunlar yaşandığı gözlendi.

— Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019

Yaşanan sorunun test cihazlarındaki bir üretim hatasından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ana ekranda bulunan koruyucu olarak bilinen ancak katlanabilir ekran için gerekli olan film katmanının kullanıcı tarafından çıkarılmasının da benzer ekran sorunlarına yol açtığı ifade ediliyor.

Yaşanan bu ciddi sorunlarla ilgili olarak henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu ilk sorunlarla daha genel olarak karşılaşılması durumunda, zaten 1980 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan Galaxy Fold’un hanesine tüketicilerin gözünde yeni bir ‘eksi’nin de yazılması muhtemel olabilir.

NASIL KATLANIYOR?

Samsung’un daha önce paylaştığı bilgiye göre Gaalxy Fold'un katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması bir hafta sürüyor. Cihazın katlanma testi videosu ise şöyle:

MAYIS AYINDA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Samsung, iki gün önce Galaxy Fold’un Türkiye lansmanı için özel bir toplantı düzenlemiş, katılımcılara çok kısıtlı bir deneyim imkanı sunmuştu.

GALAXY FOLD TÜRKİYE’YE GELİYOR!

Toplantıda verilen bilgiye göre Samsung’un Türkiye’de gelecek ayın başında ön siparişlerini almaya başlayacağı katlanabilir ekranlı telefonun tüketicilere teslimatlarının ise yine mayıs ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.