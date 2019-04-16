Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un ne zaman Türkiye’ye geleceği belli oldu. Buna göre Samsung Galaxy Fold Türkiye’de Mayıs ayının ilk haftasında ön siparişe açılacak.

Galaxy Fold’un Türkiye lansmanı için düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre Samsung’un Türkiye’de gelecek ayın başında ön siparişlerini almaya başlayacağı katlanabilir ekranlı telefonun tüketicilere teslimatlarının ise yine mayıs ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD’de dün 1980 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ve 25 Nisan’dan itibaren teslimatlarının yapılacağı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Samsung Türkiye internet sitesi üzerinden Galaxy Fold için ön kayıtları almaya başladı.

Bu arada Samsung’un şu anda satışta olan S10 ve S10+ modellerinin fiyatı Türkiye ve ABD fiyatları arasındaki makas dikkate alındığında, Galaxy Fold’un Türkiye satış fiyatının 14 bin - 15 bin TL seviyesinde olmasının beklendiğini belirtelim.

Samsung’un katlanabilir telefonun Türkiye’de “Yıldız Grisi”, “Kozmos Siyahı” ve “Astro Mavisi” olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak.

Samsung Türkiye'nin bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında, Galaxy Fold'u deneyimledik. Akıllı telefonlarda yeni bir kategori olarak karşımıza çıkan katlanabilir ekranlı cihazların, 'Tek elle mi yoksa çift elle mi?' kullanım konusundaki tercihlerini biraz zorlayacağını söyleyebiliriz.

Uygulama ve kullanım deneyimlerine göre tüketici tercihlerinin şekilleneceği bu yeni segmentte, hiç şüphesiz ki ilk bariyer, yüksek fiyatlar olacak gibi. Bu konuda, hem Samsung Galaxy Fold ve hem de piyasadaki en büyük rakibi Huawei Mate X'i merkezine alan katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili daha önce paylaştığımız şu yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

KATLANABİLİR TELEFONLARIN EN BÜYÜK SORUNU NE? İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLENLER

KATLANABİLİR TELEFON İÇİN ACELE ETMEYİN!

Samsung Türkiye, Galaxy Fold müşterileri için özel bir çağrı merkezi oluşturduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre Samsung Galaxy Fold alan tüketicilere, özel müşteri temsilcisi atanacak ve özel bir kurye hizmeti sunulacak.

Bu hizmet ile Galaxy Fold sahipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir sorun yaşadıklarında, yarım saatte bulundukları konuma özel bir kurye gönderilecek.

Kurye, Galaxy Fold kullanıcılarının bulunduğu yere gidip, telefonu alacak ve en geç 3 saat içinde sorunu çözüp, müşteriye teslim edecek.

HANGİ ÖZELLİKLERLE GELİYOR?

Galaxy Fold’taki uygulama sürekliliği özelliğiyle cihaz açılırken ve kapanırken uygulamalara otomatik olarak kaldıkları yerden gösterilmeye devam edilebiliyor. Telefon açık haldeyken, aynı anda üç uygulama eş zamanlı çalıştırılabiliyor.

Toplam 4380 mAh’lik çift hücreli batarya sistemi barındıran Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda kablosuz güç paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebiliyor.

Ekranı kapalıylen kullanılan uygulama veya fonksiyon, açıldığında kaldığı yerden devam ediyor.

Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere 6’lı kamera sistemine sahip olan Samsung Galaxy Fold’un açıldığı zaman 7.3 inçlik bir tablete dönüşen ekranının içeri doğru katlanması için normal ekRanlardan yüzde 50 daha ince olan yeni bir polimer katman kullanılıyor.