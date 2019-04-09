Akıllı telefon dünyasının bu yılın en dikkat çeken yeniliği olan katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı. Buna göre her ne kadar teknoloji dünyasında heyecan yaratsa da katlanabilir ekranlı telefonları küresel ölçekte satışlarının 2023 yılında ancak 30 milyonu bulması bekleniyor.

Araştırma kuruluşu Gartner’ın yaptığı analize göre 5 yıl sonra ulaşılabilecek olan bu 30 milyonluk satış rakamı, üst seviye telefon satışlarının yüzde 5’ine karşılık gelecek. Diğer bir deyişle, piyasada özellik ve fiyat açısından satılan her 20 üst seviye telefonun ancak biri katlanabilir ekranlı olacak.

Toplam telefon satışları dikkate alındığında ise 2023 yılında katlanabilir telefonlar, pazarda yüzde 1.7’lik bir paya ulaşabilecek.

FİYAT EN BÜYÜK ENGEL

Başka bir ifadeyle 2023 yılında dünya genelinde satılan her 100 telefondan ancak 1-2’si katlanabilir olacak.

Katlanabilir ekranın kullanım kolaylığı açısından tüketicilerin pratiklik ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanacağına dikkat çekilen Gartner’ın araştırmasında, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca, katlanabilir telefonların çeşitli üretim zorluklarından dolayı niş bir ürün olarak kalmasını bekliyoruz. Şu anda 2 bin dolar seviyesinde olan fiyatlar zamanla düşecektir ancak fiyat hala önemli bir engel olarak kalacaktır” denildi.

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Hatırlanacağı üzere geçen aylarda önce Samsung’un tanıttığı Samsung Galaxy Fold modeliyle adım attığı katlanabilir ekranlı telefon pazarında, ardından Huawei, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) Huawei Mate X modelini görücüye çıkarmıştı.

Galaxy Fold ve Mate X’in önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenirken, akıllı telefon pazarındaki bu iki önemli üreticinin yanı sıra Xiaomi, Motorola, Oppo ve LG gibi markalar da katlanabilir ekranlı telefon modellerini çıkarmak için çalışmalara başlamıştı.